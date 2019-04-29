Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla istinaf mahkemesinde yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla istinaf mahkemesinde yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.29 Nisan 2019 Pazartesi 14:33
Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla istinaf mahkemesinde yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
YORUM YAZ