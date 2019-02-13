Oturarak namaza "Proloterapi tedavi" yöntemi

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT) Sorumlusu Dr. İlker Solmaz, hareketsizliğin vücudun en büyük düşmanı olduğunu belirterek, "Hareket etmeyen bölge kireçlenir ve tedavisi zorlaşır." dedi.

Ankara Müftülüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Ankara il Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle cami cemaatine yönelik düzenlenen programda, hareketliliğin önemi ve dizlerde kireçlenme olarak kendisini gösteren rahatsızlıklara karşı uygulanan "Proloterapi tedavi" yöntemi hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan Dr. Solmaz, namaz hareketlerinin egzersiz açısından bedene faydalı olduğunu belirterek, "Oturarak namaz kıldığımızda yapmış olduğumuz eksik egzersiz hareketinin vücudumuza hiçbir faydası yok." diye konuştu.

Solmaz, bel, boyun ve iskelet sisteminde oluşan kireçlenme ve sıvı azalması tedavisinde kullanılan proloterapi yönteminin her yaşta uygulanabileceğine dikkat çekti. Solmaz, yöntemin eklem bölgelerine şekerli serum enjekte edilerek yapıldığını bildirdi.

Proloterapi yönteminde ilaç kullanılmadığını belirten Solmaz, şöyle devam etti:

"Şifa, kendi bedenimizde. 'İlaç olarak neyi kullanıyorsunuz' sorusu sorulduğunda ben 'Allah'ın eczanesini kullanıyorum' diyorum. Hareketsizlik vücudun en büyük düşmanı. Hareket etmeyen bölge kireçlenir ve ağrılar başlar. Ağrı kesici bir ağrıyı kökünden tedavi etmez. Bundan dolayı camilerde mümkün olduğunca oturmadan namaz kılınmalıdır. Bu tedavinin temelinde vücudun bağışıklık mekanizmasının kullanılması yatıyor."

Yöntemin, 4-6 seans arasında olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Solmaz, hem yurt içinden hem de yurt dışından 10 bine yakın kişinin tedavi için başvurduğunu söyledi.

Şehir Hastanesi'nde de GETAT Merkezi'nin açıldığını belirten, Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, tıp çalışmalarının geliştirileceğini, toplumsal faydayı önceleyen çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Sandalye ile namaz kılan vatandaşların sayısının çoğaldığını belirten Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise "Dizlerinin üstünde veya ayakta namaz kılamayanlar için Diyanet İşleri Başkanlığımızın 'sandalyede namaz kılabilir' diye fetvası var. Ancak bu sandalyelerin gittikçe çoğaldığını kadınlar bölümünde de çoğaldığını üzülerek görmekteyiz. Esasen doktorların kesinlikle ayakta namaz kılamazsın, secde edemezsin, rüku edemezsin dediği hastalar elbette ki müstesnadır." dedi.