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Ottawa’da 15 Temmuz anma töreni

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği tarafından Kanada’nın başkenti Ottawa’da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler törenle anıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:38
Ottawa’da 15 Temmuz anma töreni

TORONTO (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği tarafından Kanada’nın başkenti Ottawa’da anma töreni düzenlendi.

Centrepointe Tiyatrosu’nda düzenlenen törene, Kanadalı bazı milletvekilleri, basın mensupları, akademisyenler, kordiplomatik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kanada Türk toplumu üyelerinden oluşan 200’e yakın davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Türk halkının demokrasiye bağlılığını ve millet iradesinin mutlak üstünlüğünü vurguladı.

Büyükelçi Uras, Türk milletinin bu iradeyi korumadaki kararlılığını, 15 Temmuz gecesi canları pahasına dünyaya gösterdiğini ve Türkiye tarihindeki en kanlı terör eylemine karşı kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

Büyükelçi Uras, "Bu hain darbe girişimi, bizzat Türk milletinin sağduyusu, kararlılığı ve demokrasiye olan inancı sayesinde engellenmiştir. FETÖ terör örgütüyle o gece mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. FETÖ terör örgütünün dünya genelinde yapılandığı malumdur. Kanada’da da güçlü bir ağları ve Ottawa’nın Kanata semtinde üyelerinin bağışlarıyla inşa edilmiş bir merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak ülkemiz, FETÖ’yle mücadelede kararlıdır.’’ ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi yaşananların yer aldığı videoların da gösterildiği anma töreninde Ottawa Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Necmettin Emre, FETÖ'nün yapısı, hedefleri, faaliyetleri ve taktikleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

Törende, Ottawa Türk Merkezi İmam-Hatibi Süleyman Aydın tarafından, 15 Temmuz gecesi başta olmak üzere, vatan ve millet uğruna mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitler için de Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz 2016 gecesi çektikleri fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Anma dolayısıyla akşam da Kanada Türk Derneğinde (Turkish Association of Canada) tüm şehitler için mevlid okutuldu. Mevlid merasimine Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Büyükelçilik çalışanları ve Türk toplumu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:38
  1. 15 Temmuz'un yıldönümü
  2. Kanada
  3. Ottawa’da 15 Temmuz için anma töreni
  4. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras

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