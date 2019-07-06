Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tır, tanker, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 5 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen tır, tanker, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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