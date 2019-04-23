Otoyolda tanker ile tır çarpıştı: 1 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tanker ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tanker ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul yönüne seyreden Halil Aslanoğlu yönetimindeki 38 AR 510 plakalı tanker, Köroğlu Park alanı mevkisinde önünde seyreden Mahmut Özbay idaresindeki 63 BD 324 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda ulaşım iki şeritten kontrollü şekilde veriliyor. Kara yolları ve trafik ekipleri kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.



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