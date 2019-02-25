Otoyolda otomobilin çarptığı Karayolları işçisi hayatını kaybetti
Niğde’de otobanda otomobilin çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
Niğde’de otobanda otomobilin çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında,Niğde-Adana otobanında meydana geldi. Karayollarında işçi olarak çalışan 57 yaşındaki Fahrettin Gültepe, yoldan dubaları toplarken bir otomobil çarptı. Gültepe olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil ise kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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