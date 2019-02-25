Otoyolda otomobilin çarptığı Karayolları işçisi hayatını kaybetti Niğde’de otobanda otomobilin çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti.

Niğde’de otobanda otomobilin çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında,Niğde-Adana otobanında meydana geldi. Karayollarında işçi olarak çalışan 57 yaşındaki Fahrettin Gültepe, yoldan dubaları toplarken bir otomobil çarptı. Gültepe olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil ise kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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