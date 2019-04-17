Otoyolda kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.17 Nisan 2019 Çarşamba 04:45
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Araç içerisinde bulunan yolcu Fatih Zeren(41) hayatını kaybetti.
Ceyhan-Adana otoyolu istikametinde ilerleyen 01 AE 055 plakalı otomobil Adana’ya 10 km kala şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre sürüklendikten sonra taklalar atarak şarampole uçtu. Araç içerisindeki Fatih Zeren(41) hayatını kaybetti. Şoför Bünyamin Koç, Emrah Erten ve Kadir Koç yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Fatih Zeren, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
YORUM YAZ