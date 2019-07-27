Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu İngiltere’nin Hampshire bölgesinde bir otoyolun ortasında mahsur kalan şişme katil balina oyuncağı polis ekipleri kurtardı.

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde bir otoyolun ortasında mahsur kalan şişme katil balina oyuncağı polis ekipleri kurtardı.

İngiltere’nin Hampshire bölgesindeki ilginç kurtarma operasyonunda otoyolun ortasında kalan şişme katil balina oyuncağı polis ekipleri tarafından yoldan çekildi. Polis olağan dışı kurtarma operasyonunun fotoğraflarını twitter hesabından paylaşarak “Geçmişte otoyolda bazı ilginç kurtarma olaylarını rapor ettik ama asla şişme katil balinalar değildi" ifadelerini kullandı.

Polisler, kayıp oyuncağın sahibine seslenerek “Şimdi güvenli ve sağlam. Havant polis karakolunda sizi bekliyor” dedi.

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