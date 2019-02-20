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Otoyolda geri geri giden sürücü faciaya neden oluyordu

Trafikte aracıyla geri geri yol alan sorumsuz sürücü arkadan gelen bir araca çarparak kazaya sebebiyet verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:32
Otoyolda geri geri giden sürücü faciaya neden oluyordu

Trafikte aracıyla geri geri yol alan sorumsuz sürücü arkadan gelen bir araca çarparak kazaya sebebiyet verdi. Hem çevredekilerin hem de kendi canını hiçe sayan şahsın sebep olduğu kaza kameralarca kaydedildi.


TEM otoyolu Aydınlı mevki’inde aracıyla geri geri ilerleyen bir sürücü arkadan gelen başka bir araca çarpmasıyla kazaya sebep oldu. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sorumsuz sürücü, kazadan sonra arkasına bile bakmadan aracıyla olay yerinden kaçtı. Geri geri gelen aracın sebep olduğu kaza, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:32
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