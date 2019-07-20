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Otoyolda feci kaza: 2 ölü

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında emniyet şeridinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:42
Otoyolda feci kaza: 2 ölü

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında emniyet şeridinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa istikametine gitmekte olan Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi mevkii yakınlarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken araç içinde sürücü Yüksel Temür ile birlikte yanında bulunan arkadaşı Abdullah Arslan (37) araç içinde sıkıştı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışması sonrasında çıkarıldı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Yüksel Temür; Gemlik, Abdullah Arslan ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan her 2 yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:42
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