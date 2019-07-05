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Otostopçuları gasp eden zanlılar yakalandı

Manisa’da otostop çeken üniversite öğrencilerini, askerleri ve yolda kalan vatandaşları kiraladıkları araçlara alarak ıssız yerlerde önce darp edip, ardından telefon ve paralarını gasp eden 3 kişi yine kiraladıkları bir araçla yakalandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Otostopçuları gasp eden zanlılar yakalandı

Manisa’da otostop çeken üniversite öğrencilerini, askerleri ve yolda kalan vatandaşları kiraladıkları araçlara alarak ıssız yerlerde önce darp edip, ardından telefon ve paralarını gasp eden 3 kişi yine kiraladıkları bir araçla yakalandı. Zanlıların araçlarına aldıkları kişilerin uygunsuz videolarını çekerek sosyal medyadan yayınlamakla tehdit ettikleri ortaya çıktı.


Manisa’da kiralık araçlarla Manisa-İzmir, İzmir-Manisa, İzmir-Turgutlu, Turgutlu-İzmir arasında otostop çeken üniversite öğrencileri, dağıtımda veya terhis olan askerleri ve yolda kalan vatandaşları araçlarına alan şüpheli şahısların araçlarına aldıkları kişileri ıssız yerlerde darp edip korkutarak telefon ve paralarını gasp ettikleri tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda şüpheli A.Z., M.B. ve Z.G. yine kiraladıkları araçla yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularında suçlarını kabul ederken, 20’ye yakın vatandaşı gasp ettiklerini ve mağdurların uygunsuz videolarını çekerek sosyal medyadan yayınlamakla tehdit ettiklerini itiraf etti. 3 zanlı Manisa Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Yaşanan gasp olaylarıyla ilgili olarak şuana kadar bazı mağdurların müracaat ettikleri, bazı mağdurların ise müracaat etmedikleri tespit edildi. Manisa ve çevre illerde gasp edilip polise veya jandarmaya bildirmeyen vatandaşların en kısa sürede müracaatta bulunmaları istendi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
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