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Otostop çeken genç kızın feci sonu

Erzurum’da alkollü bir şoförün aracına otostop çekerek binen kız, trafik kazasında hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
Otostop çeken genç kızın feci sonu

Erzurum’da alkollü bir şoförün aracına otostop çekerek binen kız, trafik kazasında hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 16 yaşındaki Berrak K., 14 yaşındaki kız kardeşi Şura K. ve diğer arkadaşı 17 yaşındaki Beyza A. ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için Terminal Caddesi üzerindeki bir kafeye geldi. Doğum günü partisinin ardından yürüyerek üniversite kavşağına kadar gelen genç kızlar, Ilıca’daki evlerine dönmek için araç bulamayınca otostop çekmek zorunda kaldı. Genç kızlar, sürücüsünün yaşlı olduğunu gördükleri 25 LC 342 plakalı araca binmeye karar verdiler. B.Ç. isimli sürücünün alkollü olduğunu fark edemeyen genç kızlar kamyonete bindi.


B.Ç. (58) isimli sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Berrak K.(16), Şura K.(13) ve Beyza A.(17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan Berrak K., 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı.


Kaza sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 promil alkollü çıkarken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
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