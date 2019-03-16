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Otoparktan çıkmaya çalışan sürücü duvara çarptı

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:06
Otoparktan çıkmaya çalışan sürücü duvara çarptı

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Sürücünün aynı duvara 3 kez art arda çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan bir sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın duvarına çarptı. Çarpmanın şokunu üzerinden atamayan sürücünün yine gaza yüklenmesiyle araç aynı yere iki kez daha çarptı. Sürücü duvara üç kez çarptıktan sonra aracını durdururken, çevredekiler de yardım etmek için sürücünün yanına geldi. Otoparktan çıkarken duvara çarpan sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:06
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