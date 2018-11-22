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HGS’li sayısı 12 milyonu aştı! Otopark ve akaryakıtta da kullanılması gündemde

Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde yaşanan yığılmaların önüne geçmek için uygulamaya sokulan Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) aktif HGS’li sayısı 12 milyon 177 bine yükseldi. Kullanımı yaygınlaşan HGS'nin, şimdi de 'Entegre HGS Projesi' adı verilen çalışma ile araçların girdiği her yerde bir ödeme aracı olarak kullanılması gündemde.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:57
HGS’li sayısı 12 milyonu aştı! Otopark ve akaryakıtta da kullanılması gündemde

Sayının hızla artması, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanım alanlarının çeşitlendirilmesini de gündeme getirildi. Adına ‘Entegre HGS Projesi’ adı verilen çalışma ile araçların girdiği her yerde HGS’nin bir ödeme aracı olması hedefleniyor.

HGS ile ödeme yapılabilecek

Öncelikle akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alımının HGS ile ödenmesi sağlanacak. Bu konuda akaryakıt firmaları ile protokol çalışması sürüyor. Ayrıca akaryakıt şirketlerinin otomatik yakıt alım sistemine dâhil ettiği kurumsal müşterilerinin otoyol, köprü ve tünellerden geçişinin de akaryakıt şirketi üzerinden takibi hedefleniyor. Bu konuda pilot çalışma başlatıldı. HGS’nin aynı zamanda millî parklarda kullanımı için 5 millî park ve 1 ana kontrol merkezi için ihale yapıldı, sistem devreye alındı. Öte yandan belediyelerin otoparklarına ve yurt dışına da sistemin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Otomatik Geçiş Sistemi ve Kartlı Geçiş Sistemi dışında yeni sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), 2012’de devreye alınmış, satışı PTT şubelerine verilmişti.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:57
  1. HGS
  2. Hızlı Geçiş Sistemi
  3. akaryakıt
  4. otopark
  5. ücret

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