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Otopark ücretini arabalar ödeyecek

Evimizde internete bağlı cihazlar arttıkça artık tüm işlemler ve alışverişler bu cihazlara kayıyor. Buna bir de ödeme işlemi eklendi. Araç kendi otopark ücretini öderken çamaşır makinesi üzerinden deterjan ödemesi yapılacak

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:10
Otopark ücretini arabalar ödeyecek

Nesnelerin İnterneti (IoT) son 10 yılda katlanarak büyüdü. 2020'ye kadar da 50 milyar internete bağlı cihaz olacak. Bu rakam dünyadaki her insan için altıdan fazla cihaz anlamına geliyor. Son araştırmalar, 2023'e kadar 27.62 milyar dolara ulaşması beklenen makineden makineye (M2M) satış sürecinin gittikçe hızlanacağı yönünde. Yani evdeki herhangi bir ürünün bittiğini makineler veya asistan uygulamaları hatırlayacak ve siparişi verecek. Ama aynı zamanda ödemeyi de bu cihazlardan yapmaya başlayacağız. İnternet bağlantısı olan her cihaz bir ödeme aracı haline geldiği için ödemelerin interneti (internet of payments IoP) diye bir kavram da yaratılmış durumda. FitPay veya Amazon Dash gibi bir düğme ile verilen siparişlere örnek uygulamalar başladı. Bir düğme ile deterjan alınabilecek veya çamaşır makinesi üzerindeki bir düğme ile alım yapılabilecek. Otoparkta araç kendi ödemesini kendisi yapacak.

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Bu konuda SABAH'ın sorularını yanıtlayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yerli çözümler üzerinde çalışıyor. BKM'nin Genel Müdürü Soner Canko, telefonlarımızdan sonra internete bağlanan akıllı saat, bileklik, sesli asistan gibi cihazların bu süreci hızlandıracağını belirtiyor. Canko, "Bu cihazları üreten teknoloji şirketleri bireylerin ödeme deneyimini iyileştirmek için de çalışmalar yürütüyor. Nakdin yerini plastik kartların aldığı, kartın ise yerini mobil cihazlara bırakmaya başladığı günümüzde, bu cihazlar kartsız ödeme alternatiflerini zenginleştiriyor. Otonom arabalar, buzdolapları, televizyonlar, çamaşır makinesi gibi araçların ödemelerini yapacağı bir dünyaya BKM Express ve TROY ile yeni ürün ve hizmetler hazırlıyoruz" dedi. Türkiye'de yeni çıkan mobil temassız ödemeyi yani cepten direk olarak POS'la yapılan alışveriş sayısının 1.3 milyona çıktığı dikkate alınınca aslında Türk insanının çok hızlı bir şekilde adapte olacağı da kesin gibi.

KART NUMARASI ŞİFRELENECEK

Güvenlik de oldukça önemli bir hal alıyor. Bu alanda şifreleme ile çözümlerin üretildiğini belirten Soner Canko, "Tokenization olarak anılan çözüm, hassas bir veri olan ve güvenli biçimde korumamız gereken kart numarasını farklı bir numaraya dönüştürerek işlemlerin güvenli gerçekleşmesini sağlıyor. Bu çözüm; internete bağlı cihazların yanı sıra anahtarlık, yüzük gibi aksesuarlarla yapılan ödemelerde de kullanılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:10
  1. otopark
  2. otopark ücretleri
  3. araba

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