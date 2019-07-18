Otopark operasyonuyla ilgili avukattan açıklama

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkının paralı hale getirilmesiyle ilgili gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan 7 kişinin avukatı Adem Erol, açıklamada bulundu.

Avukat Adem Erol yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ayşegül A. tarafından mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazın üzerinde yer alan otopark alanının kamu yatırımı yapılana kadar kiralanması talebi ile Milli Emlak İl Müdürlüğüne 3 Temmuz 2019 tarihinde yazılı olarak kiralama talebinde bulunulmuştur. Bu talep sonrasında yine ilgili Müdürlüğe yapılan 10 Temmuz 2019 tarihli başvuru ile fiilen kullanım bedelinin hesap edilerek kullanım ücretinin tahsili talep edilmiştir. Bu talep üzerine ilgili il müdürlüğü ekiplerince 16 Temmuz 2019 tarihinde mahalde gerekli ölçüm ve hesaplama işlemleri ile ecrimisil kira bedeli tespiti çalışmaları tamamlanmıştır. Yine bu işlemlerin yapılması esasında, kiralanması için gerekli hukuki başvuruların yapıldığı ve gerekli hesaplamaların da yapıldığı zaman dilimi içerisinde ilgili idare tarafından başvurucu müvekkile alanı kullanmaması hususunda yazılı bir uyarıda bulunulmadığı gibi aynı zamanda da talebin olumsuz olarak kabul gördüğüne ilişkin de bir yazılı ihtar verilmemiştir. Nitekim 17 Temmuz 2019 tarihinde yapılan tahliye işleminin hangi hukuki gerekçe ile yapılmış olduğu da anlaşılabilmiş olmamakla birlikte, yapılan bu işlemlere karşı da ayrıca her türlü hukuki ve cezai haklarımızı da kullanacağımızı bildiririz. Yapılan bu tahliye işlemi sonrasında ise İl Milli Emlak Müdürlüğünce tebliğe verilmiş olan 12 Temmuz 2019 tarihli yazı cevabı esası ile de öğrenmiş olduğumuz üzere, ilgili arsanın sağlık tesisi ve hastane rezerv alanı olarak şehir hastanesi yapılmak üzere 2 yıl süre ile ön tahsisinin yapılmış olduğunu ancak tahsis süresinin dolduğunu fakat tahsis süresinin uzatılıp uzatılmayacağı noktasında da ilgili kurumdan bilgi istendiği ve bu alanın da otopark olarak kiralanmasının uygun olup olmayacağı noktasında da bilgi istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.