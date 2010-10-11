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Otomotivde parlak günlere dönüş başladı

Hintli Tata’nın Türkiye distribütörü İSOTO’nun Üst Yöneticisi Kurthan Tarakçıoğlu, otomotiv sektöründe, 2006’dan sonra ertelenen taleplerin yeniden gelmeye başladığını belirtti

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Otomotivde parlak günlere dönüş başladı

Tarakçıoğlu, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana’da yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünü değerlendirdi. 2009’da süreli uygulanan ÖTV teşviğinin ardından sektör temsilcileri olarak 2010 için ümitsizliğe kapıldıklarını belirten Tarakçıoğlu, “Ancak beklenen olmadı. Otomotiv sektörü geçen yıla göre çok kötü değil, aksine rakamlar 2009’a göre büyümeyi gösteriyor” diye konuştu. Sektörün yılı 700 bin araç satışıyla kapatacak gibi gözüktüğünü anlatan Tarakçıoğlu, şunları kaydetti: “Bu satış rakamı da rekor olan 2005 seviyelerindeki bir pazarı işaret ediyor. Türkiye’de 2006’dan sonra ertelenen alım talepleri yeniden gelmeye başladı. Ayrıca, tüketiciye çok uygun ödeme şartlarının getirilmesi, sektörü hareketlendirdi. Sektörde önümüzdeki süreçte de negatif bir durum gözükmüyor. Tüketici güveni iyi yönde seyrediyor.” Tarakçıoğlu, 2011’de yapılacak erken genel seçimin sektörde bir olumsuzluk oluşturacağı düşünmediklerini ifade ederek, “Türkiye’de her zaman politik gelişmeler ekonomiyi ve tüketicinin alıma geçmesini negatif yönde etkileyen meselelerdir. Ancak, yeni yılda yapılacak seçimin politika anlamında sektörde negatif süreç yaşatacağını düşünmüyoruz” dedi.

İSOTO’NUN HEDEFLERİ

Tarakçıoğlu, şirket olarak bu yılı 2500 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışıyla kapatmayı, önümüzdeki yılda bu rakamları iki katına çıkartarak 5 bine yükseltmeyi hedeflediklerini, 2012’den itibaren alçak tabanlı otobüs üretimine başlayarak ihracat pazarına girmeyi planladıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:40
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