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"Otomotivde fiyatlar artmadı, kampanyalar devam ediyor"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:- "Ocak ayındaki fiyatlar aralık ayı fiyatları ile aynı, hatta ekim, kasım fiyatları ile de aynı diyebiliriz. Kampanyalar da tüm hızıyla devam ediyor, markaların ve bayilerin bankalara verdikleri komisyonlar ile düşük faizli ya da sıfır faizli kredi kampanyaları düzenliyoruz"- "Devletimiz, vergi indirimleri ile araç satış pazarını desteklemeye çalışıyor ancak sadece vergi indirimleri yaparak pazarı yeterli derecede hareketlendiremediğimizi de görüyoruz. Çünkü eksik olan bir diğer önemli unsur, kredilere ulaşım"

10 Şubat 2019 Pazar 14:21
"Otomotivde fiyatlar artmadı, kampanyalar devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotivde ocak ayındaki fiyatların aralık, ekim ve kasım fiyatları ile aynı seviyede olduğunu ve kampanyaların da tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak ayında Türkiye otomotiv toplam pazarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59'luk daralmayla 14 bin 373 adet olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Bu seviyede bir daralma öngörmediklerini kaydeden Şahsuvaroğlu, "2019 yılının ilk ayını değerlendirdiğimizde, geçen yıla kıyasla elbette bir düşüş öngörüyorduk ancak vergi ve hurda teşviklerinin olduğu bir dönemde daralmanın bu seviyede yüksek olacağını beklemiyorduk. Geçen yıl ocak ayında 35 bin olan satış adedinin, 2019 ocak ayında 17-20 bin adet bandında olacağını ve daralmanın da yüzde 40-45 olmasını bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

- "ÖTV ve KDV indirimiyle gelen destek sektörümüz için adeta can suyu oldu"

Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV indiriminin daralmanın daha da derinleşmesine engel olduğunu aktardı.

ÖTV ve KDV indirimi olmaması halinde 8-10 bin adetlik satışlarda kalınabileceğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"2018’de yılın ikinci yarısında işlerimiz neredeyse durma eğilimindeydi. Hatırlanacağı gibi yüzde 78’lere varan daralma yaşandı ve hemen ardından beklediğimiz önlemler alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 31 Ekim 2018’de açıklanan ÖTV ve KDV indirimiyle gelen bu destek sektörümüz için adeta can suyu oldu. Bunun için Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu önlemin ardından piyasa hızlı bir tepki verdi ve kasım, aralık aylarında bir miktar toparlanma sürecine girildi."

- "Bankacılık sistemi otomotiv sektörünü çok yalnız bıraktı"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, sektörde krediye ulaşımın da önemli eksikliklerden olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz, vergi indirimleri ile araç satış pazarını desteklemeye çalışıyor ancak sadece vergi indirimleri yaparak pazarı yeterli derecede hareketlendiremediğimizi de görüyoruz. Çünkü eksik olan bir diğer önemli unsur, kredilere ulaşım.... Bankacılık sistemi ne yazık ki bu süreçte otomotiv sektörünü çok yalnız bıraktı. Gerek ticari kredilerde şirketlerimize yaşattıkları gerekse de taşıt kredilerindeki uygulamaları adeta sektörü durma noktasına getirdi. Şu anda faizler istenen seviyelerden uzak olsa da 2 ay öncesine göre bir miktar gerileme yaşanıyor fakat halen kredi taleplerinin onaylanmasındaki sorunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.


- "Taşıt kredilerindeki vade üst limiti yeniden 60 aya çıkarılmalı"

Murat Şahsuvaroğlu, ocak ayındaki fiyatların 2018 yılı aralık, ekim ve kasım fiyatları ile aynı seviyelerde olduğunu bildirdi.

Kampanyaların da tüm hızıyla devam ettiğini, markaların ve bayilerin bankalara verdikleri komisyonlarla düşük faizli ya da sıfır faizli kredi kampanyaları düzenlediklerini aktaran Şahsuvaroğlu, "Yeter ki bankalar tüketicilerin kredi taleplerini geri çevirmeden onaylasınlar. Bu durumda bankalar kar edeceği gibi hem tüketici hem de otomotiv sektörü fayda sağlayacaktır. Bu kampanyalar halen yapılıyorken ve vergi avantajları devam ederken tüketicilerin bu avantajlardan faydalanmaları çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsuvaroğlu, taşıt kredilerindeki vade üst limitine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İşin finans ayağını konuşurken BDDK Başkanı'mıza da 100 bin TL’den 120 bin TL’ye çıkarılan kredi peşinat limitlerindeki düzenleme için teşekkür ediyoruz ancak 2013 yılında 48 aya indirilmiş taşıt kredilerindeki vade üst limitinin bugünkü koşullarda muhakkak yeniden 60 aya çıkarılması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Bununla beraber bankacı dostlarımızı da otomotiv sektörü ile yeniden iş birliği yapmaya başlamalarına ve devletimizi de krediler üzerindeki KKDF ve BSMV vergilerini 2019 sonuna kadar sıfırlamaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:21
  1. Murat Şahsuvaroğlu
  2. OYDER

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