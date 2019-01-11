ÖTV indirimi yetmez, maliyet avantajı da sağlanmalı! Otomotivciler de teşvik istiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca otomobil sektörünün 2018’i de ihracat şampiyonu olarak bitirdiğini belirterek, “Otomotiv endüstrisi, 31 milyar 568 milyon dolarlık ihracat ile toplam ülke ihracatından yüzde 19 pay aldı ve üst üste 13’üncü kez yılı ihracat şampiyonu olarak tamamladı. 10 milyar 850 milyon dolar ile de Türk Otomotiv Sektörünün yapmış olduğu ihracatın yüzde 34’ünü Tedarik Sanayi oluşturdu” dedi.

Sektörün talebi

Sanayi üretimindeki en önemli gider kalemlerinden elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin geçtiğimiz iki yılda önemli bir artış kaydettiğini dile getiren Kanca, “Sektör maliyet avantajı sağlayacak teşvikler bekliyor” mesajını verdi. Üretim giderlerimizdeki artışlara son olarak asgari ücretteki artışın da eklendiğini savunan Kanca, ’’Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de bu artışlardan etkilenecektir. 13 yıldır kesintisiz ihracat şampiyonu olan, sanayinin lokomotifi otomotiv sektörüne maliyet artışlarının etkisini azaltmak için tüm sektör olarak var olan teşviklerin uzatılması ya da yeni teşviklerin sunulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Maliyetler artıyor

TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalara yansıyan elektrik ve doğalgaz fiyatlarını incelediklerini söyleyen Kanca, “2017 Ocak – 2018 Aralık dönemindeki elektrik maliyetinde TL bazında yüzde 71, Euro bazında ise yaklaşık yüzde 13’lük artış söz konusu. Aynı dönemde doğalgazda ise TL bazında yüzde 85, Euro bazında ise yüzde 22’lik maliyet artışı var” diye konuştu.