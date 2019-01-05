Otomotiv sektörünün "Gladyatörleri" belli oldu

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek ve sektöre yeni bir hareket ve mücadele ruhu katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nde, toplam 18 daldaki ödüller sahiplerini buldu.

ODD'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün en dikkati çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün, en başarılı marka ve çalışmaları törenle ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2018 yılında otomotiv sektöründeki zorluklara rağmen zeki ve yaratıcı iletişim yatırımı yapan markaların hedeflediği sonuçlara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar 2018 yılında sadece otomotiv sektöründe değil tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin yönetim kapasitesini zorladı. İçerisinde bulunulan süreci gerek ekonomimiz gerekse sektörümüz açısından dengelenme süreci olarak görüyoruz. Bu süreç içerisinde kamunun da öngörülü davranarak vermiş olduğu destekler çok değerli. Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, birçok sektörü etkiliyor olmasıyla da önemli bir konumda. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli."





- 18 dalda rekabet





Törende, “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 18 dalda ödül verildi. İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması dallarında www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştı.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim Kampanyası, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dünkü törende canlı oylandı. Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde, En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi. Tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.





- En yüksek katılım Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde





ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğun oldu. En büyük ilgi 12 aday çalışma ile “Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde olurken, “PR/Etkinlik Uygulamasında 10 çalışma” ve “TV Uygulamasında” kategorilerinde 8 adet çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 64 çalışma ödül almak için mücadele verdi.

“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının değerli temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2018 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı. Her gazetecinin sadece bir oy hakkının olduğu bu kategoride en çok oy alan aday, ödül almaya hak kazandı.





- Jüri üyeleri 2018’nin "en"lerini" belirledi





Gladyatör Ödülleri’nin dokuzuncu yılında da Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Geçmiş Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Ödül alan gladyatörler şöyle:

"Satış Ödülleri, En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: DS, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit, En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford, En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault, En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault. İletişim Ödülleri, Yılın Dergi Uygulaması: Lexus / Vücut Isısına Duyarlı Dergi Reklamı, Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Skoda / KAROQ İsim Lansmanı, Yılın Gazete Uygulaması: Renault / Şerit Takip Sistemi-Çizgini Bozma, Yılın Radyo Uygulaması: Toyota / Hybrid Sessiz Sürüş Keyfi, Yılın Outdoor Uygulaması: Seat / Interactive Giantboard Uygulaması, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Nissan / Navara Türkiye Şovu, Yılın TV Uygulaması: Fiat / Doblo Sağlam Seçim, Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz / X-Class Entegre İletişimi, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ford / Kadınlar Günü, Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi, Yılın Basın Lansmanı: Dacia Duster."