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Otomotiv sektörüne ‘Ramazan Bereketi’ geldi

Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte özellikle alım gücü düşük ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Elbirliği Sistemi, konut sektöründen sonra otomotiv sektöründe de ciddi bir alternatif haline geldi.

07 Mayıs 2019 Salı 09:50
Otomotiv sektörüne ‘Ramazan Bereketi’ geldi

Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte özellikle alım gücü düşük ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Elbirliği Sistemi, konut sektöründen sonra otomotiv sektöründe de ciddi bir alternatif haline geldi. Faizsiz araç alma modeli ile bankaya göre yüzde 35 kar sağlayan Eminotomotiv, 29 yıldır binlerce ailenin hayallerini gerçekleştiriyor.


Faizsiz, kişinin bütçesine göre ve dilediği aracı alma imkânı tanıyan Eminotomotiv, Ramazan Bereketi kampanyası ile 24 kişilik gruplarda 10. ayda erken teslim fırsatı sunuyor. Aynı zamanda arabasını Eminotomotiv 2. El’den alan müşteriler, istedikleri aracı piyasaya göre çok daha uygun fiyata ve 4 aya kadar erken sahip olabiliyor.


2018 yılının Haziran ayından itibaren hızla artan kredi faiz oranları, büyük ölçüde otomotiv sektörünü de etkiledi. Yükselen faiz oranları nedeniyle alım gücü düşük olan aileler, çözümü Elbirliği Sistemi’nde buldu.


Faiz ve vade farklarındaki yüksek maliyetin, otomotiv sektöründe, Elbirliği Sistemi’ne olan ilgiyi artırdığını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Eminotomotiv olarak 1991 yılından bu yana Türkiye’de bir ilk olan Elbirliği Sistemi’ni başarıyla uyguluyoruz. Şuan herhangi bir bankadan taşıt kredisi çekmek istediğinizde 50 bin TL’lik bir otomobil 2 yıl vade ile yaklaşık 71 bin 760 TL’ye mal oluyor. 2 bin 979 taksit tutarı ile toplamda 21 bin 760 TL fazladan para ödemiş oluyorsunuz. Eminevim Elbirliği Sistemi’nde ise bin 875 TL’lik taksit ile toplamda 54 bin 375 TL’ye otomobil sahibi olabiliyorsunuz. 4 bin 375 TL organizasyon bedeli olarak ödüyorsunuz. Banka kredisiyle otomobilinizi hemen alırken, Eminevim’de 1. ve 13. aya kadar yapılacak çekilişlerde çıkan müşterilerimiz otomobil sahibi olabiliyor. 13. aya kadar çekilişle çıkmayanlara ise otomobil teslimatını gerçekleştiriyoruz” dedi.



“Piyasaya göre uygun fiyatlar sunuyoruz”


Kredi faiz yükünün alım gücü düşük aileleri zorladığını belirten Üstün, "Kur oranları nedeniyle sıfır otomobil neredeyse hayal oldu. Bu süreçte insanlar ikinci el için fırsatları araştırıyorlar. Bizler de Eminotomotiv olarak Ramazan Bereketi kampanyamız kapsamında 24 kişilik gruplarda 10. Ayda erken teslim fırsatı sunuyoruz. Emin Grup Şirketleri çatısı altında Türkiye’nin en büyük ikinci otomotiv şirketleri arasında yer alan Eminotomotiv 2. El şirketimiz ile yapılan işbirliği ile Eminotomotiv’e kaydolan müşteriler dilerlerse istedikleri aracı piyasa değerinden daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Üstelik araç teslimatının Eminotomotiv 2. El firmasından yapılması durumunda 4 aya kadar daha erken teslim kampanyaları da devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:50
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