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Ekonomi Otomotiv sektöründen rekor ihracat!
Ekonomi

Otomotiv sektöründen rekor ihracat!

Türkiye'nin çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sektörü, 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızın sürükleyicisi oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:22:00 -
Otomotiv sektöründen rekor ihracat!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor." açıklamasında bulundu.

Ford Otosan'ın Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin yeni yatırım kararı hakkında konuşan Varank, "Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak" dedi.

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