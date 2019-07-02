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Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini bekliyor

OYDER: - "Hükümetimizin alicenap tutumuyla bizi boş çevirmeyeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar esirgemedikleri destekleri ile ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesini tüm sektör şirketleri ve çalışanlarımız adına beklediğimizi belirtmek isteriz"- "Ülkemize karşı yapılan mesnetsiz ekonomik saldırılardan el birliği ile çıkabilmemiz için bir süre daha desteklerin devam etmesi gerekmektedir kanaatindeyiz"

02 Temmuz 2019 Salı 14:42
Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından (OYDER), otomotiv sektörünün 30 Haziran'da sona eren ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının devam etmesini beklediği bildirildi.

OYDER’den yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe bu yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 daralma yaşandığı anımsatıldı.

ÖTV ve KDV desteğinin sonlanması sonrası sektörün yılı beklentilerin altında kapatacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özellikle Yetkili Satıcılık müesseselerinin bu adetler ile yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olamayacak ve hem şirket kapanmaları hem de yoğun emeklerle kazandığımız istihdam kayıpları yaşanması gündeme gelecektir. Hükümetimizin sektörümüze karşı özellikle son dönemde verdiği desteklerden dolayı son derece memnun olduğumuzu ayrıca belirtmek isteriz. Hurda uygulamasının başlaması, ÖTV matrahlarındaki düzenlemeler, hurda rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi, BDDK tarafından taşıt kredilerinde yapılan düzenlemeler ve 8 ay boyunca devam eden ÖTV ve KDV indirimleri gerçekten sektörümüzü önemli ölçüde desteklemiştir.”

Açıklamada, ilk altı ay gerçekleşmelerine bakıldığında desteklerin artarak devam etmesinin sektör adına son derece kritik olduğu vurgulanarak, “Bugün tamda uçurumun kenarında durmaktayız. Bu desteklerin azalması sektörün dengesini bozar, desteklerin artarak devam etmesi ise bizi uçurumun kenarından almasa da düşmemize engel olur. Ülkemize karşı yapılan mesnetsiz ekonomik saldırılardan el birliği ile çıkabilmemiz için bir süre daha desteklerin devam etmesi gerekmektedir kanaatindeyiz.” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin "alicenap" tutumu ile sektörü boş çevirmeyeceğine inandıkları belirtilen açıklamada, "Bugüne kadar esirgemedikleri destekleri ile ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesini tüm sektör şirketleri ve çalışanlarımız adına beklediğimizi belirtmek isteriz." değerlendirmesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:42
  1. OYDER

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