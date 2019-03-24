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Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye yönelik bilgilendirme

Bursa’da bir otomotiv fabrikasında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 80 işçiden 79’u taburcu edildi.

24 Mart 2019 Pazar 17:49
Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye yönelik bilgilendirme

Bursa’da bir otomotiv fabrikasında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 80 işçiden 79’u taburcu edildi. 1 işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 16.00 - 24.00 vardiyasına gelen işçiler saat 20.00’de akşam yemeği yedikten sonra fenalaştı. Fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan işçiler yakın olması nedeniyle fabrika imkanlarıyla bölgedeki bir özel hastaneye götürüldü. Zehirlendikleri belirlenen 80 işçiden 79’u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan işçilerin akşam yemeğinde mantar çorbası, kadınbudu köfte ve makarna yedikleri öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.



Fabrikadan bilgilendirme


Öte yandan fabrika, çalışanlarına olayla ilgili bilgilendirme gönderdi. Yapılan bilgilendirmede, "Elimizdeki mevcut verilere göre 80 çalışma arkadaşımız gıda zehirlenmesinden etkilenmiştir. Gerekli çalışmalar gerekli birimlerimizce anında başlatılmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın tüm tedavileri sağlık servisimiz ve yönlendirilen hastaneler tarafından yapılmıştır. Tüm arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi olup bir arkadaşımızın tedbir amaçlı tedavisi devam etmektedir. Yapılan ilk incelemede etkilenen arkadaşlarımızın her iki yemekhaneden ve farklı turnikelerden farklı yemek tercihinde bulundukları tespit edilmiştir. Konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:49
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