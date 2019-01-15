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Otomotiv devleri duyurdu: O araçlarda işbirliği yapılacak

Otomotiv sektörünün iki önemli şirketi Wolkswagen ve Ford, ticari ve van tipi araçlarda küresel iş birliği yapacaklarını açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 17:41
Otomotiv devleri duyurdu: O araçlarda işbirliği yapılacak

Volkswagen ve Ford ticari ve van tipi araçlarda küresel iş birliğini resmen duyurdu.

Volkswagen ve Ford ticari ve van tipi araçlarda küresel işbirliğini resmen duyurdu.Yapılacak işbirliğine bağlı olarak Volkswagen’in hafif ticari modeli Transporter’ın Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretilecek.

Elektrikli araç üretimi konusunda işbirliği

Ayrıca Volkswagen CEO'su Herbert Deiss, Amerikalı otomotiv devi Ford'la beraber önemli bir protokol imzaladıklarını duyurdu. Deiss, elektrikli araç üretimi ve sürücüsüz araç üretimi konusunda Ford'la işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:41
  1. wolkswagen
  2. Ford

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