Otomotiv devi itiraf etti: Testler yetersiz diyerek duyurdu! sevkiyatları durdurdu... Şok raporu ortaya çıktı

Toyota'nın kurucusu Sakichi Toyota'nın torunu olan mevcut başkan Akio Toyoda yönetiminde küresel pazar liderlerinden biri olan Toyota Motor Company için sıkıntılar sürüyor.

Yalnızca Mayıs 2024'te Toyota, küresel iklim lobiciliğinde en kötü otomobil üreticisi olarak bir kez daha taç giydi ve InfluenceMap'in yıllık iklim politikası katılım sıralamasında alt sıralardaki yerini sağlama aldı.

Daha geçen hafta yapılan açıklamada, Toyota ve diğer Japon otomobil üreticileri Subaru ve Mazda, yeni nesil içten yanmalı motorlar geliştirme taahhüdünü, entegre elektrikli araç bileşenleri ile “elektrifikasyona uyarlanmış” olarak kaydedildi.

Toyota, büyüyen küresel BEV pazarına yetişmeye çalışırken, son zamanlarda Japonya'da bir dizi sertifikasyon sorunuyla karşı karşıya kaldı. 2022 yılında Toyota Grubu iştiraki Hino Motors emisyon sertifikalarında sahtecilik yaptığı için yakalandı.

Aralık 2023'te Toyota'nın minicar iştiraki Daihatsu, yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasının ardından küresel sevkiyatları askıya almak zorunda kaldı ve bu da 300 bin aracın geri çağrılmasına sebep oldu.

Sadece aylar sonra, başkanın markası aynı çapraz ateşin içinde kaldı ve hissedarlar artık Toyoda'nın gitmesini istiyor.

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Automotive News Europe tarafından yayımlanan bir rapora göre Toyota Motor, güvenlik testleri de dahil olmak üzere uygunsuz araç doğrulama verileri nedeniyle en az üç modelin sevkıyatını durdurmak zorunda kaldı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Mazda, Honda, Yamaha ve Suzuki de benzer ihlaller nedeniyle ceza aldı.

Bakanlığın doğrulama ihlallerini açıklamasının ardından Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda bir basın toplantısı düzenleyerek özür diledi. Ancak Japon otomotiv devi tarafından gerçekleştirilen on binlerce testten sadece altısında ihlal tespit edildiğini söyledi.

Toyoda, rapor edilen sorunların birçoğunun Japonya'da sertifikasyon için bakanlığın gerektirdiğinden daha yüksek güvenlik test standartlarından kaynaklandığını belirtti. Yine de Toyota'nın on yılı aşkın süredir başkanlığını yürüten kişi pişmanlığını dile getirerek şu sözleri sarf etti:

''Araçlar doğru sertifikasyon sürecinden geçmeden üretildi ve satıldı. Gerçekten çok üzgünüm.''

Toyoda'ya göre araçların kullanımı hâlâ güvenli olsa da otomobil üreticisi bu sorunlar ortaya çıkmadan önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerekli feragatnameleri almamış ve düzenleyiciler tarafından istenen özelliklere göre yeniden testler yapmamış.

ugünkü tartışma Toyota ve Başkan Toyoda'yı çevreleyen en son tartışma ve en az iki büyük hissedar vekalet grubu için bardağı taşıran son damla gibi görünüyor. Bu hissedarlar Glass Lewis & Co. ve Institutional Shareholders Services (ISS).

Bu gruplar, bahsedilen önceki sertifika hileleri nedeniyle Başkan Toyoda'nın şirket yönetim kuruluna yeniden atanmasına zaten karşı çıkıyorlardı, ancak şimdi Toyota'nın liderine olan güvenlerini daha da azaltarak, bu kamuya açık sorunlardan ve bunlara yardımcı olan şirket ahlakından kişisel olarak sorumlu tutulması gerektiğini iddia ediyorlar.