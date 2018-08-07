0553 313 94 23

Otomotiv devi İran'la olan tüm faaliyetlerini durdurdu!

Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:32
Otomotiv devi İran'la olan tüm faaliyetlerini durdurdu!

Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu

Mercedes tarafından yapılan açıklamanın Donald Trump'ın İran ile iş yapan ABD ile yapamaz açıklamasından sonra gelmesi dikkatleri çekti.

Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

Almanya merkezli şirket, 2016 yılında İran'daki ortaklarıyla Mercedes kamyon üreteceğini ve Fuso araçlarını satışını yapacağını duyurmuştu.

Trump'ın kasım ayından itibaren yaptırımların bir sonraki aşamaya geçerek sertleşeceğini belirtmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz kamyonlarının üretim ve satışını devam ettirmiyoruz. Mercedes marka binek araçların da satışı yeniden başlamayacak." dedi.

Daimler, bunun yanı sıra İran ekonomisinin ve bu nedenle de otomotiv pazarının beklenenden çok daha zayıf geliştiğini de vurguladı. Şirket yönetimi, başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere politik gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:32
  1. İran
  2. Mercedes
  3. Daimler
  4. ilişkileri durdurdu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    1. Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    2. Muhaliflerden Kemal'e rahat yok!..
    3. Bu meyveler kanseri önlüyor!
    4. Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk..
    5. La Liga'ya bir Türk daha! Resmen..
    6. Kuraklık kayıp tarihi ortaya çıkardı
    7. ASELSAN sınırın sıfır noktasına..
    8. ABD'ye gidecek heyet belli oldu
    9. Korkunç cinayet! Döverek öldürüp..
    10. Cüneyt Arkın'ın son durumuna ilişkin..
    11. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    12. Hırsızların korkulu rüyası oldular!..
    13. Ankara'da doğalgaz borusu patladı
    14. Bilim adamları ortaya çıkardı!..
    15. Bayram öncesi ikramiye tarihi belli oldu
    16. Bebeklere yasak yiyecekler nelerdir?
    17. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" davasının..
    18. Bebeklere meyve suyu nasıl verilir?
    19. Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9..
    20. Otomotiv devi İran'la olan tüm..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman