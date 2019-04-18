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Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Isparta-Antalya Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

18 Nisan 2019 Perşembe 04:00
Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Isparta-Antalya Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan biri otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre kaza, bugün saat 01.15 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu kavşağında meydana geldi.


İddiaya göre, 106.Cadde üzerinde seyreden Merve Y. yönetimindeki 06 Y 2222 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi 142.Cadde’den Vatan Mahallesi 234.Cadde istikametine gitmek isteyen Aydın E. idaresindeki 20 L 4479 plakalı otomobille Antalya yolu kavşağında çarpıştı.


Talihsiz kazada 06 plakalı otomobil savrulurken, diğer araç ise refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.


Kazada sürücüler Merve Y., Aydın E. ile aynıaraçta yolcu olarak bulunan Ayşe K. ve İsmet K. yaralandı.


Kazada, refüje çıkan araçta yaralılardan İsmet K. ise bulunduğu yerde sıkışarak bir süre yardım bekledi.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.


Kaza mahalline ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri de araçta sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkarmak için büyük çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi.


Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralı İsmet K. sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.


Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 04:00
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