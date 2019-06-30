Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Van’ın Çatak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Van’ın Çatak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Çatak karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van’daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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