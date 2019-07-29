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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 29 GN 403 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 RH 1210 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı, kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
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