Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, iki kişi yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, iki kişi yaralandı.

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Orhangazi-İznik Güney yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine giden Engin Güneş (41) idaresindeki 06 FB 6606 plakalı otomobil, Narlıca girişindeki virajda karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Uğur Korkmaz (29) idaresindeki 16 K 1247 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Korkmaz araç içinde sıkıştı. Yanında bulunan Hamza Önal (30) ise yaralandı. Kazayı fark eden mahalle sakinleri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sıkışan sürücü Uğur Korkmaz ile yanındaki Hamza Önal araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Hamza Önal Orhangazi, Uğur Korkmaz ise Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobiller çekici marifetiyle kaldırıldı.

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