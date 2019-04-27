Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre mahallesi Bağdat caddesi üzerinde Ş.D.’nin sürücüsü olduğu 38 FD 824 plakalı otomobil ile A.T.’nin kullandığı 38 ABM 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıkarken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırırken polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.