Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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