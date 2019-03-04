Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, kaza, Bağlar Mahallesi, Deniz Kooperatifi Konutları civarında meydana geldi. Mustafa Yücel idaresindeki 01 Y 5554 plakalı otomobil ile sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 AJM 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücülerinden Mustafa Yücel yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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