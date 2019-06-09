Otomobille motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı Isparta’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.

Isparta’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında Hızırbey Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, E.D.’nin kullandığı 34 PE 0247 plakalı motosiklet ile M.D. idaresindeki 32 LP 468 plakalı otomobil, 112. Cadde ile 2401. Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.D. yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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