Otomobille kereste taşıdılar
Bursa’da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı.15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
Bursa’da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı.
Bursa-Mudanya kara yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler vatandaş kamerasına takıldı. Kapıları açık bir vaziyette seyreden ve arka koltuğu kerestelerle dolu olan otomobili gören diğer sürücüler o anları telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.
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