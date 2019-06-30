Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karayayla Mahallesi yakınlarında S. A.’nın (42) kullandığı 33 NMS 13 plakalı otomobil ile Mehmet Yüksel (20) idaresindeki 33 NML 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Yüksel ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsü S.A.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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