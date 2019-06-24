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Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışarak ikiye bölünen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:00
Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışarak ikiye bölünen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde İzmit Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 54 DF 956 plakalı motosiklet, seyir halinde ilerlediği esnada park yerinden yola çıkmaya çalışan Kenan Y. idaresindeki 41 ACE 975 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Aşırı süratli olduğu belirtilen motosiklet çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak ikiye bölündü. Motosiklet üzerinde bulunan ve kask takmadığı belirlenen Coşkun K. (35) ve Yasin G. (34) yola fırlayarak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralıların tedavisi sürerken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:00
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