Otomobille çarpışan kargo aracı devrildi
Hatay’da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.21 Şubat 2019 Perşembe 14:37
Hatay’da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, kaza Antakya-Samandağ Karayolunda meydana geldi. 31 MAS 98 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 31 Y 1456 plakalı hafif ticari araç Çekmece mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza sonrası iki araçta da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
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