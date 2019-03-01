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Otomobille çarpışan ambulansın girdiği bina sakinleri büyük panik yaşadı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinde rahatsızlanan bir hastayı hastaneye yetiştirmek isterken bir otomobille çarpışan ambulans, yol üzerindeki binaya girdi.

01 Mart 2019 Cuma 00:48
Otomobille çarpışan ambulansın girdiği bina sakinleri büyük panik yaşadı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinde rahatsızlanan bir hastayı hastaneye yetiştirmek isterken bir otomobille çarpışan ambulans, yol üzerindeki binaya girdi. Bina sakinlerinin deprem olduğunu sandığı kazada ambulans sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Olay, 23.30 sıralarında Körfez Esentepe Mahallesi Doğu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde evinde rahatsızlanan bir hastayı alan Metin K. idaresinde ve içerisinde 2 sağlık personelinin olduğu 41 BT 130 plakalı ambulans, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine gitmek üzere yola çıktı. Civa Sokak üzerinde ilerleyen ambulans Doğu Sokak kesişiminden gelen İrfan A. idaresindeki 41 AD 195 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, kontrolden çıkan ambulans yol üzerindeki 3 katlı binanın zemin katına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ambulansın çarptığı bina sakinleri ise deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı atınca kazayı gördü.



Hastayı hastaneye götüren ambulans kazaya karıştı

 

Kaza yapan ambulanstaki personelin ihbarı üzerine olay yerine 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye ambulanslardan biri kaza yapan ambulanstaki hastayı alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kazada yara almayan ambulans sürüsü Metin K. ise bir başka ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.



Ambulansın girdiği bina sakinleri deprem oluyor sandı

 

Olay sırasında evde oturduklarını söyleyen bina sahibi Sadık Eroğlu, “Biz içeride otururken sese indik aşağıya ki misafirler gelmişler. Ambulans hem arabaya çarpmış hem de binaya girdi. Hata hangisinde bilemiyoruz. Yaralı yok ama ambulansta hasta varmış galiba. Kütürtü olunca tam üste oturuyorduk. Dedim deprem mi oluyor acaba. Baktım lamba sallanmayınca araba vurmuştur, dedim. Balkona çıktık ki ortalık karışmış” dedi.



Kaza hakkında inceleme başlatıldı

 

Kaza nedeniyle panik yaşayan sokak sakinleri uzun süre kaza alanından ayrılmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüleri alkol testine soktu. Kazaya karışan ve maddi hasar oluşan iki araç çekici ile kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:48
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