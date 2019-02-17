Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak dereye düştü.

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak dereye düştü. Su alan otomobilinin içinde sıkışan sürücüyü, bir vatandaş boğulmaktan son anda kurtardı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Gümüşsoy (47) idaresindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, kavşaktaki virajı alamayarak dereye düştü. Ters dönerek suya batan otomobilin içindeki sürücü sıkıştığı yerden kurtulmaya çalıştığı sırada otomobilin içi su almaya başladı. Araçta zor anlar yaşayan sürücünün imdadına kazayı gören bir vatandaş yetişti.Dereye inen vatandaş, sürücünün başını suyun içinden kurtararak boğulmasını önledi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin uğraşları sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarılarak merdiven ve halat yardımı ile yukarıya çekildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi görevlilerce yapılan yaralı sürücü Gümüşsoy, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada sürücüye ilk müdahaleyi yapan vatandaş, “Direkt araç aşağıya düştü. Ben de indim aşağıya. Suda sesler geliyordu. Kafasını kaldırdım. İtfaiye ekipleri geldi. Elimizden gelen neyse yaptık. Sudan ses gelirken kafasını kaldırmam yetti zaten. Yoksa adam aşağıda boğuluyordu” dedi.

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