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Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya çarparak, yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

11 Haziran 2019 Salı 22:33
Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Metin Kasapoğlu Caddesi'nde iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) otomobiliyle çarpan zanlı S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Savcı Aladdin Demir'e çarpmış ve yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası olay yerinde kaçan sürücü ekiplerin çalışması sonucu yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:33
  1. Antalya
  2. Savcı
  3. trafik kazası
  4. tutuklama

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