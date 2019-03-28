0553 313 94 23

Otomobilinde radar dedektörü kullanan sürücü yakalandı

Sivas’ta otomobilinde radar cihazını ikaz eden radar dedektörü kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 16:14
Otomobilinde radar dedektörü kullanan sürücü yakalandı

Sivas’ta otomobilinde radar cihazını ikaz eden radar dedektörü kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.


Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahı üzerinde Yozgat- Sivas karayolunun 45’inci kilometresinde radarlı hız denetimi yapan polis ekipleri kontroller sırasında İstanbul plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede ekip radar cihazını ikaz eden radar dedektörü tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/5B maddesinden yasal işlem başlatıldı. Radar dedektörü ise adli birimlere teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman ZF Friedrichshafen, ABD’li rakibini 7 milyar dolara satın alıyor
    1. Alman ZF Friedrichshafen, ABD’li..
    2. Malatya’da turizm rotası belirlendi
    3. Rusya: "Rus askeri Venezuela’da..
    4. Netenyahu: “Gazze’ye büyük bir saldırı..
    5. Sergen Yalçın'ın cezası onaylandı
    6. Pamukkale’de binlerce öğrenci tarihini..
    7. Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti..
    8. Kadınlarda idrar kaçırma sorunu
    9. Hastane çatısından ölüme böyle atladı
    10. Wow Air, mali sorunlar nedeniyle tüm..
    11. Rusya operasyonlara katılacak mı?..
    12. Bursa’da Kılıçdaroğlu ve Akşener’den..
    13. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Başkan Demirtaş ve belediye..
    15. Cenk Tosun’dan Eskişehirspor’a destek
    16. Binali Yıldırım Başakşehir'de konuştu!..
    17. TAV'dan, İstanbul Atatürk..
    18. AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı..
    19. Günaydın’dan İYİ Partili..
    20. Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezine..
    21. PKK yandaşı gazeteciden insanlık dışı..
    22. "Toprak Mahsulleri Ofisi fındık..
    23. Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş..
    24. Isparta için zirai don uyarısı
    25. Çetin: " Kuyumda taksit düzenlemesi..
    26. AK Parti'nin Haymana mitingi
    27. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney..
    28. Sultanbeyli’de yeni parseller askıda,..
    29. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde 2. etap..
    30. Snowboard Alpine Türkiye..
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu