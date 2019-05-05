Otomobilinde ölü olarak bulundu! Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi Çakal Azmağı mevkisinde bir adam, otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi Çakal Azmağı mevkisinde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki A.A. isimli şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın başından vurulduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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