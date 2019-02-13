Otomobilin tavan döşemesinde uyuşturucu ele geçilrildi
Kütahya’da, tavan döşemesinin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.13 Şubat 2019 Çarşamba 19:04
Kütahya’da, tavan döşemesinin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07 S 9666 plakalı otomobille İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, tavan döşemesinin altına gizlemiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü S. A. (42) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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