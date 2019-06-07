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Otomobilin takla attığı yere sonradan gelen kişi, sürücü olduğuna polisi ikna edemedi

Isparta’da çift şeritli yolda seyrederken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeride geçerek yan yattı.

07 Haziran 2019 Cuma 08:55
Otomobilin takla attığı yere sonradan gelen kişi, sürücü olduğuna polisi ikna edemedi

Isparta’da çift şeritli yolda seyrederken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeride geçerek yan yattı. Kaza sonrasında 112 Acil Servis Ekipleri ile olay yerine gelerek takla atan otomobildeki yaralıyı ararken, kısa süre sonra gelen bir kişi kendisinin sürücü olduğunu iddia etti. Hava yastığı patlayan ve camı kırılarak çıkılan otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden kişinin durumundan şüphelenen polis, sürücünün tespit ve teyidi için inceleme çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 03.15 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.


İddiaya göre, 201. Cadde üzerinde otogar istikametinden adliye yönüne seyreden Kadiriye Ö.’ye ait 32 PP 619 plakalı ve henüz sürücüsü teyit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.


Refüjdeki ağacı çarparak kıran otomobil, daha sonra aynı caddenin karşı şeridine geçerek yan yattı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, Polis ve Zabıta ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan ekipler, kaza yapan araçta kimsenin bulunmadığını fark edince bir süre çevrede yaralı olup olmadığını araştırdı.


Kısa süre olay yerindeki polis ekibinin yanına gelen Enes Ö., kazayı kendisinin yaptığını belirterek, sürücü olduğunu beyan etti.


Yan yatan aracın hava yastığının patlamış şekilde olması ve bir camının kırılarak dışarı çıkılmış olmasını göz önünde bulunduran Polis, sürücü olduğunu beyan eden kişide hiçbir yara emaresi bulamayınca, sürücü tespit ve teyidi için kaza yerine Olay Yeri İnceleme ekibi istedi.


Henüz resmi kayıtlara göre yaralı bulunmayan kazada polis ekipleri sürücü tespiti için parmak izi ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:55
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