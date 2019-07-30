Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza anı kamerada

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin otobüsün çarpıştığı ve biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün Fesleğen Mahallesi Emek Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Berkay G. (20) yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen H.A. (39) idaresindeki 20 BL 365 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Berkay G. ile Eral A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Berkay G.’nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yaralıların ayrıca emniyet kemeri takmadıkları ve kafalarını ön cama vurdukları da öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak şeridinde seyir eden otobüse hızla çarpıp savrulduğu görülüyor. Kaza anını anlatan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise önce fren sesi ardından büyük bir gürültü duyduklarını ifade ederek, “Çıkıp baktığımda daha gençler arabanın içindeydi. Çıkmaya çalışıyorlardı. Birisinin kafası yarıktı, diğerinin kulağında kesilme vardı. Birinde çok fazla kan kaybı vardı. Dışarıdan yardıma koştular işte ambulansı ilk ben aradım. Yaralılardan birisi ağırdı, kafasında yarık vardı. Diğerinin kulağında kesik vardı. Büyük ihtimal kulağındaki küpeden dolayı çarpmanın etkisiyle kulağında kesik oluştu” diye konuştu.