Otomobilin motoruna giren yılan güçlükle çıkartıldı Şanlıurfa’da bir otomobilin motor bölümüne giren boyu 1 buçuk metreyi bulan yılan 1 saat süren çaba ile güçlükle çıkarıldı.

Şanlıurfa’da bir otomobilin motor bölümüne giren boyu 1 buçuk metreyi bulan yılan 1 saat süren çaba ile güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde yaşandı. Otomobilin motor bölümüne nasıl girdiği anlaşılamayan yılanı fark eden sürücü, elindeki demir çubuklarla yılanı çıkarabilmek için büyük çaba harcadı. 1 saati aşkın süren çabanın ardından yılan gizlendiği yerden çıkarıldı.

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