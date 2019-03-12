Otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi Bir kilogram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, durdurulan bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli otomobili Atatürk Bulvarı'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş halde 1 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan B.U. ve M.A'nın, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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