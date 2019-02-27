Otomobilin kapısını açık unutan kadının cep telefonu çalındı

Kadıköy Fenerbahçe’debir şahıs, kadın sürücünün kapılarını kilitlediğini zannedip terk ettiği aracının içerisinden cep telefonunu çaldı. Kadının eczaneye gittiği esnada kaşla göz arasında yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi üzerinde bir kadın sürücü, yol üzerindeki bir eczaneye gitmek için aracından indi. Aracından inen kadın kapılarını kilitlediğini zannettiği aracını yol kenarında terk ederek eczaneye doğru ilerledi. O sırada kadının aracının önüne kendi aracını park eden ve yol kenarından yürüyen bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğini fark etti. Aracın kapılarının açık olmasını fırsat bilen şahıs, birkaç adım uzaklaştığı aracına geri geldi ve kadının eczaneye girmesini izledi. Kadın sürücü eczaneye girdikten hemen sonra aracın ön kapısını açan hırsız, kadının arabada bıraktığı cep telefonunu çaldı ve kendi arabasına bindi. Daha sonra hırsız, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.